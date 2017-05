Theater im Polygon, Regie: Peter Hauser

Um das hochaktuelle Thema der Unbehaustheit in einem fremden Land geht es in Tanjana Tsouvelis’ 2009 verfasstem Stück, das in Fellbach seine Uraufführung erlebt. „Im grellen Licht“ spielt auf einer griechischen Insel. Hier versuchen aus Albanien Geflüchtete Fuß zu fassen. Unter Leitung von Peter Hauser und Timea Farkas bringt das Theater im Polygon am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni 2017, jeweils 19 Uhr, das Stück der deutsch-griechischen Autorin auf die Bühne der Scheune beim Großen Haus Fellbach-Schmiden (Butterstraße 1). An die Aufführung am Samstag schließt sich ein Publikumsgespräch mit der Autorin an. Historischer Hintergrund ist der Umstand, dass in den 1990er-Jahren fast eine Million Albaner nach Griechenland kamen. Unter südlicher Sonne flammen Konflikte nicht nur mit den Einheimischen, sondern auch innerhalb der Migrantenfamilie auf. Odeta, die weibliche Hauptfigur, sprengt die Grenzen der ihr zugewiesenen Rolle und löst damit eine Kettenreaktion aus. Tanjana Tsouvelis wuchs als Kind deutsch-griechischer Eltern in Hamburg auf, studierte Schauspiel an der Hochschule Ernst Busch, arbeitete als Schauspielerin und Regisseurin, bis sie selbst zum Schreiben kam. Der Durchbruch als Dokumentarfilmerin gelang ihr mit dem Film „Nea Zoi“ über das Leben von Roma auf den Müllhalden Athens, der 2002 auf dem Festival Kalemata als bester griechischer

Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Der Krise in Griechenland widmet sie sich mit literarischen Mitteln. Sie selbst pendelte viele Jahre zwischen Berlin und Athen, lebte zeitweilig auf der Insel Skopelos und ist heute wieder in Deutschland – Frankfurt am Main.