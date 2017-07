Im Leben bewegen

DANIEL SCHLENDER (Result Rec / Loft)

MORITZ SCHEIT (ScheiTechno)

FRANCE ARI (Bukowski-live)

Daniel Schlender, DJ, Producer und Labelhead von Result Recordings gehört zu denen, die richtig was bewegen. Er gehört gewissermaßen zu den Pionieren dessen, was sich in der elektronischen Sparte der Musikindustrie in den letzten Jahren getan hat, hat für Cocoon Recordings, Intergroove Digital Distribution und die Popakademie in Mannheim gearbeitet. Als DJ hat Daniel die coolsten Läden in ganz Deutschland, angefangen vom Münchner Harry Klein über die Rote Sonne, den Cocoonclub und das U60311 in Frankfurt, den ButanClub in Wuppertal und das Loft in Ludwigshafen sowie noch sehr viele mehr auf links gedreht. Heute ist er zurück im Buko und haut unterstützt von Moritz Scheit und France Ari ordentlich in die Tasten.