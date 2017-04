Im Sommer wohnt er unten

Eine erfrischende und vergnügliche Einstimmung auf den Sommer haben wir im Juni mit dem Erstlingsfilm von Tom Sommerlatte im Programm. Dem deutschen Nachwuchsregisseur gelang eine sommerlich-leichte Komödie, in der sich Bruderzwist, Eifersüchteleien, Lebens- und Liebeskrisen unbeschwert mit flotten Flirts, frechen Dialogen und gut gesetzten Pointen abwechseln.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Brüder aus einer reichen Frankfurter Bankiersfamilie wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine verweigert sich dem Leistungsprinzip, der andere schwört darauf. Der eine hängt am Pool rum und kifft schon vormittags, der andere checkt auch im Urlaub unentwegt die Aktienkurse. Während David in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, hat Matthias für Geldangelegenheiten wenig übrig, sucht lieber nach Selbstverwirklichung und verpennt seine Tage auf der Luftmatratze. Als die ungleichen Brüder samt Partnerinnen infolge eines Missverständnisses gezwungen sind, sich das Familienferienhaus in Frankreich zwei Wochen zu teilen, ist schnell Schluss mit lustig. Statt ein paar friedliche und entspannte Urlaubstage am Atlantik zu verbringen, beginnt man nämlich unverzüglich, sich gegenseitig auf den Wecker zu gehen…