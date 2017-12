Im sozialen Klima der Unwahrhaftigkeit

Die alte Frage »Was ist Wahrheit?« stellt sich heute gegenüber fast allem, was das Geschehen in der Welt zu erklären vorgibt. Verstehen wir noch, was mit und um uns in der Welt vorgeht und was angeblich so und nicht anders zu interpretieren sei?

Zugleich wächst das Empfinden: Maßgebliches Handeln in der Welt und mediale Ansichten über dessen Richtig und Falsch verspinnen sich zunehmend in Atmosphären aus Selbstbezug und Arroganz, Undifferenziertheit und Verlogenheit, mangelnder Wahrhaftigkeit und kaum verhohlener Einseitigkeit.

In welche Richtung suchen uns solche Entwicklungen zu drängen? Wer oder was wirkt daran mit? Wohin müssen wir blicken, um Antworten auf derlei Fragen zu finden?

Bitte beachten Sie auch das entsprechende Seminar:

Gemeinschaftliche Urteilsbildung zum Zeitgeschehen

Beiträge und Gespräch mit Nothart Rohlfs, Coaching, Mediation, Organisationsentwicklung, Fürstenberg/Havel, und Ulrich Morgenthaler