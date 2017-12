Themenführung in der Ausstellung "Verborgene Schätze aus Wien"

Historisches Wissen bleibt totes Wissen, wenn es nicht immer wieder in einem lebendigen Zusammenhang überprüft werden kann. Wir haben den historischen Wiener Werken daher einige Partner zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Würth an die Seite gestellt und schauen uns an, wie sie das Vorangegangene in unverwechselbarer Weise übersetzen und interpretieren.

Anmeldung erforderlich unter: kunsthalle@wuerth.com