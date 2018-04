Im weißen Rössl - EURO-STUDIO Landgraf/Wanderoper Brandenburg

Singspiel von Hans Müller und Erik Charell frei nach dem gleichnamigen Lustspiel von Oskar Blumenthal/Gustav Kadelburg.

Mit Ohrwürmern wie "Im weißen Rössl am Wolfgangsee", "Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist", "Zuschau'n kann i net", "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" uvm.

Regisseur Arnold Schrem präsentiert das "Rössl" als rasant-komödiantische Operetten-Show mit Kniff und Augenzwinkern: Zahlkellner Leopold liebt "Rössl"-Wirtin Josepha. Doch die hat nur Augen für Rechtsanwalt Siedler. Der wiederum interessiert sich für Ottilie, Tochter des Trikotagefabrikanten Giesecke, die aus firmenpolitischen Gründen jedoch Sigismund heiraten soll, den Spross des Konkurrenz-Unternehmens. Aber auch Sigismunds Herz ist vergeben, und zwar an Professorentochter Klärchen. Mit beherzter kaiserlicher Intervention und viel ohrwurmträchtiger Musik von Benatzky, Stolz, Gilbert & Co. findet am Ende aber doch noch jedes Töpfchen sein Deckelchen. Denn es bewahrheitet sich immer aufs Neue:

"Im Salzkammergut, da kamma gut lustig sein".....