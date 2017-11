In der Adventszeit wächst ein Weihnachtswald im Foyer der Stadtbücherei! Kinder ab 6 Jahren können mitbasteln und so helfen, einen schönen großen Weihnachtswald entstehen zu lassen, in dem viele Tiere Zuflucht finden...

Die Bastel-Werkstatt in der Stadtbücherei versorgt die Bastler mit Material und Anleitungen. Für jedes Kind, das einen Baum bastelt, gibt es eine süße Überraschung; am Ende der Aktion werden drei Buchgutscheine verlost.