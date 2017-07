× Erweitern Im weißen Rössl

Das Kult Musical erobert 2017 die Capitol Bühne.

Die besonders schwungvolle Musical Komödie wird in einer einmaligen Inszenierung von Joerg Steve Mohr, der als Regisseur im Rhein Neckar Raum bestens bekannt ist, in Mannheim zu sehen sein. Eine abwechslungsreiche Dramaturgie, wunderbare Musik, eine schräge und einfallsreiche Inszenierung und abrupte Stilwechsel – so wird Mohr das Mannheimer Rössl gestalten. Vor 87 Jahren feierte das Musical in drei Akten Premiere im Großen Schauspielhaus in Berlin. Kurz nachdem das Capitol in Mannheim seine Türen öffnete. Das sehr junge Ensemble, viele der Darsteller sind unter 30 Jahre, zeigt, dass das Stück nichts von seiner Leichtigkeit verloren hat.

Stilistisch reicht das Stück von der Wiener Klassik über das Wienerlied und Volksmusik Anklängen bis hin zur Unterhaltungsmusik der 1920er und 1930er Jahre. Die Inszenierung des Capitol bringt die wunderbaren Melodien, die jeder kennt, in einem modernen Gewand auf die Bühne.

Der über die Grenzen der Region hinweg bekannte, hochgelobte Jazzpianist und Komponist Daniel Prandl gibt als musikalischer Leiter der Musik einen neuen, leichten und humorvollen Anstrich.

Corinne Kraußer, dem Capitol Publikum bekannt z.B. durch ihre Arbeit bei „Sweet Dreams of the 80s“ übernimmt die Choreografie.

Ein vielseitiges Ensemble aus überregionalen Musicalstars, Chansonniers und Kabarettisten der Region wird Sie mitnehmen an den Wolfgangsee.

Céline Bouvier wird die Rolle der Wirtin Josepha übernehmen und ihr ganz bestimmt viel von ihrem gemeinen Charme einhauchen.

Aris Sas, der österreichische Musicalstar, in der Rolle des Leopold, wird diesen mit viel Schmäh und Wiener Feinsinn spielen. Er spielte in nahezu allen großen Musicalproduktionen im deutschsprachigen Raum zumeist die Hauptrolle und lies sich doch nicht auf ein Genre festlegen. So sang er dazwischen auch immer wieder klassische Partien in Oper und Operette.

Dr. Markus Weber ist in vielen Rollen bekannt. Er ist Chansonnier, Kabarettist, gefeierter Fasnachtsstar und noch einiges mehr. Die Rolle als Prof. Dr. Hinzelmann wird er in seiner ganz eigenen Art interpretieren.

Außerdem noch mit dabei Hugo Steegmüller, Rino Galiano, Bianca König, Denis Bode, Hartmut Lehnert, Felix Heller, Maria Albu und Kati Sommer.

Die Geschichte: Das Leben des pfiffigen Oberkellners Leopold im "Weißen Rössl" am Wolfgangsee könnte so schön sein, würde ihn die hübsche Wirtin Josepha endlich erhören. Da die jedoch mehr Interesse an Stammgast Dr. Siedler zeigt, sieht sich Leopold gezwungen, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um dem Objekt seiner Begierde die Augen zu öffnen. Die Folge sind Turbulenzen, Verwicklungen und weitere Intrigen, die Leopold - zumindest zunächst - seinem Ziel nicht unbedingt näher bringen. Und der österreichische Kaiser ist auch auf der Bühne zu erleben….