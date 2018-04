IMA KYO erzählt Geschichten, mal in eindringlichen Duos, mal in großen Klangwelten, und verbindet Pop mit Modern Jazz, Latin-Rhythmen und Live- Elektronik. Sängerin und Komponistin Maria packt alles, was sie bewegt in deutschsprachige Texte und erschafft sich zusammen mit ihrer Band ein musikalisches Zuhause.

So unkonventionell die Arrangements, so zugänglich die Texte. Aus diesem interessanten Kontrast zieht IMA KYO Ausdruck und Eigenständigkeit.

http://www.imakyo.com