Imaginale 18: Living Room (Ausstellung/Installation)

Gefühle bewohnen Räume, wie sie auch in einen Körper eindringen. Ihre Erinnerungen werden zum Teil des Raumes, den sie durchqueren, zum Dekor eines Films, den wir beide gleichzeitig sehen und erschaffen.

»Living Room« inszeniert verschiedene Momente einer intimen Beziehung. Der Ort ist immer dasselbe Wohnzimmer, das in unterschiedliche Kontexte und unerwartete Landschaften gesetzt wird. Jedes Exponat schafft einen Weg zwischen der Erinnerung und dem Akt des Erinnerns. »Living room« entstand vor zehn Jahren im »Au Bout du Plongeoir«, einem Experimentierraum für Künstler in Rennes, und dem Museum der Kultur in Amiens.