Imaginale 18: Rabenschwarz und Naseweiß

»Mehr Platz«, sagt das Weiß. »Nur zu«, freut sich das Schwarz, »dann kann ich darauf malen.« »Aber übertreib es nicht«, ruft Weiß, »sonst wirst du dich noch wundern.« Und tatsächlich: Ausgerüstet mit Pinsel und Spachtel stürzen sich die beiden Gegenspieler in ein Schöpfungsabenteuer, bei dem kein Fleck mehr trocken bleibt …

Ein verblüffendes Spiel mit Hell und Dunkel, Vorne und Hinten, Geben und Nehmen. Eine schwarze Tafel und ein Eimer weißer Farbe – mehr braucht es nicht für ein beherztes Malvergnügen und das Erlebnis, wie aus Gegensätzen die Welt wächst.

»[Man ist] gespannt am Rätseln, was wohl als nächstes entsteht, wenn durch Wischen und Streifen und Spachteln immer neue kurzlebige Bilder entstehen – eine Unterwasserwelt etwa oder eine malerische Gebirgslandschaft, aber auch eine Gruselkrimi-Szenerie samt Monster-Clique. So wird gekonnt mit Fantasie die Fantasie angeregt.« (Nürnberger Nachrichten)

Idee & Spiel: Joachim Torbahn ::: Regie: Tristan Vogt ::: www.thalias-kompagnons.de