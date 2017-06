Das Meer ist das, was der menschlichen Seele am nächsten kommt, sagen Dichter und Psychiater. Die Lyrikerin Eva Christina Zeller schreibt Gedichte über das Wasser: vom Neckar über die Meere bis in die Lagune von Venedig. Der Schauspieler Udo Rau liest sie vor und die Dichterin ergänzt sie durch Geschichten über ihre Entstehung.