Immer geil: Matchy & Bott

Was ursprünglich mal als ein gemeinsames Wochenende im Studio gedacht war, hat sich binnen kurzer Zeit zu einem erfolgreichen 2 Mann-Projekt entwickelt, das erfolgreiche Releases auf namhaften Labels wie KATERMUKKE, Heinz Music und Suara raushaut. Die erste EP auf KATERMUKKE war es auch, die Matchy & Bott direkt in die Beatport 100 katapultierte. Mittlerweile sind sie fixe Member der Labelfamilie, haben beim Sonne Mond Sterne-Festival gespielt, in Clubs in ganz Deutschland und in vielen im Ausland aufgelegt. Anderthalb Jahr nach ihrer Bukowski-Premiere stehen die beiden Buddies aus Mainz heute wieder an den Decks. Emanuele Rizzo von der Klangsynthese stimmt Euch mit einem gekonnten Warm-Up Vorfreude-schürend auf sie ein.