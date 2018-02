Immer mit der Ruhe! Von einer stärkenden Kraft in unruhigen Zeiten

Verhärtung, Konfrontation und Auseinandersetzung prägen seit einiger Zeit immer mehr unser soziales Klima, weltweit wie im eigenen Lebensumfeld.

In Zukunft dürfte sich dies vermutlich noch steigern. Durch welche innere Bereitschaft lässt sich eine kraftvolle Ruhe finden, diese Entwicklungen offen und mutig zu bestehen, und nicht in Wut, Furcht oder Resignation zu fallen? Wie werde ich Herr meiner Gefühle, und wie kann ich als Herr meiner Gefühle aktiver Mitgestalter meines Lebensumfeldes werden? Diesen Fragen wird Hans-Bernd Neumann in seinem Vortrag nachgehen und dabei auch auf eine spezielle Ruhe-Übung eingehen.