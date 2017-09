Immobilien Messe 2017

Die regionale Immobilienmesse lockt Interessierte nach Nürtingen in die Stadthalle K3N.

Wer sich ein Bild von der Situation in und um Nürtingen machen möchte, muss den Besuch der IMMO 2017 fest einplanen. Am Samstag, 21. Oktober, hat die Messe von 11 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 17 Uhr. Die Besucher dürfen sich auf kompetente Gesprächspartner freuen, die ihnen Informationen rund um Bauen, Modernisieren und Wohnen liefern können – am Stand ebenso wie bei den Vorträgen.

Während sich die Eltern über die wohnliche Zukunft entspannt informieren, können die Kinder sich beim Kinderschminken in kleine Prinzessinnen oder Piraten verwandeln oder ihrer Kreativität in der Bastelecke freien Lauf lassen.