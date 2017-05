Als Kleines Orchester der Kulturen waren wir seit Jahren an jedem ersten Dienstag im Monat zu hören. Unsere Auftritte sind legendär, selten wurde in der Kiste so viel getanzt.

Doch die Zeit ist reif für Veränderung. Der explosive Mix aus viel Perkussion, noch mehr Saiten und expressivem Gesang kriegt einen neuen Namen: Import/Export.

Der Termin bleibt, genau wie der interkulturelle Charakter. Wir bringen zusammen, was zusammen gehört. Bis zum nächsten ersten Dienstag, wir freuen uns auf Euch.