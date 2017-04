In »Impro in der BOXX« wird die BOXX zum Café. Sofa, Sitzkissen und kleine Tischgruppen bieten Raum und Gelegenheit, sich mit kühlen oder heißen Getränken und ein paar Appetizern auf die Improshow einzustimmen. Dann geht es los: Die Improspieler betreten die Bühne mit nichts ausgestattet als ihrem Mut, sich dem Heilbronner Publikum zu stellen. Sie wissen nicht, was in den nächsten Minuten passieren wird, denn ab jetzt entscheidet das Publikum, was gespielt wird. Drei – zwei – eins – los! Ein Lachmuskelerlebnis für die ganze Familie! Der Vorverkauf läuft! Die Anzahl der Plätze ist begrenzt!