ImproFreePlay – Die "Tombola-Bingo-Show"

Drei Körbe gefüllt mit Losbällen warten auf das werte Publikum, den Musiker und die Schauspieler*innen. In jedem Losball steckt ein interaktives ImproFreePlay-Game. Publikum und Losglück entscheiden was, wann, wie an diesem Abend gespielt und gesungen wird.

Nebenbei wird „Bingo“ gespielt und so manche*r Zuschauer*in kann sich zur After-Show-Party auf ein glücklich erworbenes Freigetränk freuen. Kommt vorbei und erlebt dieses weltweit einmalige ImproFormat, welches nur Souffleusenstreik auf die Bühne zaubert.