Improtheater Stuttgart

Boom, Impro Stuttgart is back! Und gleich mit einer echten Berühmtheit des Improtheaters. Der neue Wahlberliner Lee White, vom weltbekannten Impro-Duo "Crumbs" aus Winnipeg (Kanada) wird sich als Gast auf der Merlin-Couch niederlassen und mit den Schauspielern von Impro Stuttgart eine Show in seinem Stil gestalten - und wer Lee kennt weiß: Charaktere wie sie das Leben (nur manchmal) schreibt und ein trockener Humor zum Schlapplachen sind dabei inklusive!

Doch damit nicht genug. Als zweiten Teil des "Double Features" wird Lee seine Show "Your 15 Minutes of Fame" spielen, bei denen er auf einen Zuschauer trifft - und zwar am besten einen, der nie zuvor auf einer Bühne gestanden hat. Wie gut, dass die oberste Grundregel des Improtheaters es ist, den Bühnenpartner gut aussehen zu lassen ... und dass Lee ein echter Experte darin ist! Seid bereit für Lach- und Rührungstränchen, wenn er mit Gefühl für den Moment und Witz die Ideen des Zuschauers zum Sprudeln bringt und die Situationskomik so richtig zuschlägt!

Hinweis: Erste Hälfte auf Deutsch und leicht verständlichem Englisch, zweite Hälfte der Show in einfacher englischer Sprache.