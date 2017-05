In 80 Tagen um die Welt - Premiere

Musical für Kinder ab 5 Jahren nach dem Buch von Jules Verne / Regie: Christian Berg / Dauer: ca. 80 Min.

Top! Die Wette gilt! Mit Schiff, Eisenbahn, Elefanten oder Schlitten – kurz, mit jedem sich bietenden Transportmittel — jagen Mr. Phileas Fogg und sein Diener Jean Passepartout um die Erde. Auf dem Spiel stehen nicht weniger als Mr. Foggs Ehre als pünktlich korrekter Gentleman und sein Vermögen. Europa, Asien, Nordamerika – in atemberaubender Ruhe lässt der elegante junge Herr Landschaften, Städte und Abenteuer an sich vorbeiziehen. Dabei erlebt er, zusammen mit seinem lebenslustigen Diener Passpartout diverse Abenteuer, befreit eine indische Prinzessin und droht ständig vom übereifrigen Polizisten Fix in Haft gesetzt zu werden, der in ihm einen gesuchten Bankräuber vermutet. Ob er dennoch seine Wette einhalten kann… – es wird in jedem Fall spannend und unterhaltsam!

