In 80 Tagen um die Welt

London Ende des 19. Jahrhunderts: Der reiche englische Gentleman Phileas Fogg wettet mit seinen Clubmitgliedern, dass er es schafft, in 80 Tagen die Erde zu umrunden. Mit seinem Diener Passepartout begibt er sich sofort auf die Reise. Zur gleichen Zeit wird bei der Bank von England eingebrochen und eine große Summe gestohlen.

Foggs Fahrt führt ihn über Suez nach Indien, wo er im Regenwald die Maharani Aouda vor der Witwenverbrennung rettet. Fogg fühlt sich nun für sie verantwortlich und so begleitet sie ihn und Passepartout auf der weiteren Tour über Hongkong, Japan und Nordamerika bis nach Europa. Auf seiner abenteuerlichen Reise wird Fogg verfolgt von dem übereifrigen Detektiv Mister Fix, der diesen für den vermeintlichen Bankräuber hält. Wird es Fogg gelingen, nach 80 Tagen zur verabredeten Zeit wieder Im Club in London zu sein? Wird sich Aouda in England wohlfühlen? Ein spannender Theaterabend erwartet Sie.