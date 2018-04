In den Katakomben von InFö

Sie wollten schon immer etwas über Ihre Zukunft erfahren. Jetzt haben Sie die Chance dies auf ganz verschiedene Art und Weise bei InFö zu tun.

Neugierig, was unsere Spezialistin aus Ihrem Kaffeesatz für eine Zukunft sehen kann? Sie möchten wissen, was die Tarotkarten für Sie bereithalten? Es gibt in dieser Nacht vieles, dass Ihnen die Zukunft vorhersagt. Im Essen und Trinken verbirgt sich Zukunftweisendes, dazu besteht die Möglichkeit, Ihre eigene Vorstellungskraft zu aktivieren und sich die eigene Zukunft zu bauen. Diese Aktivitäten finden im Gewölbekeller von InFö statt.

Bei schönem Wetter gibt es im Garten eine Feuerschale, mit dem Angebot des Wachsgießens und des Gummibärchenorakels.

Der Märchenerzähler Hans Jörg Ostermeier wird eine gruselige Zukunftsgeschichte zum Besten geben.

Wir laden alle ein, die sich mit einem zwinkernden Auge trauen, einen Blick nach vorne zu werfen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.