Wut und Zorn sind die Emotionen die für uns und unsere Kinder am schwersten zu kontrollieren sind und ein Familienleben am nachhaltigsten stören können.Wie wir Kindern helfen einen guten Umgang mit diesen Gefühlen zu erlernen, und dabei selber gute Vorbilder sein können, wollen wir uns gemeinsam an diesem Abend anschauen.