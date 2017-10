Die 80 Musikerinnen und Musiker der Mannheimer Bläserphilharmonie und ihr Dirigent Miguel Ercolino präsentieren beim Nikolauskonzert am 10.12.17 um 17.00 Uhr im Mozartsaal des Rosengarten Mannheim festliche Musik. Auf dem Programm des Konzerts stehen klangvolle sinfonische Werke und weihnachtliche Weisen. Eröffnet wird das Konzert mit James Barnes‘ Symphonic Overture, gefolgt von Mykola LeontovychsCarol of the Bells. Eine Auswahl der schönsten Melodien aus Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretelsowie Peter I. Tschaikowskys Ballett Nussknacker verbreitet im Anschluss ebenso wie Dello Joios Variationen über In dulci jubilo Vorfreude auf das Fest. Mit den zwei amerikanischen Weihnachtsklassikern Sleigh Ride und Rudolph, the Red-Nosed Reindeer beschließt das Orchester sein Konzert.

Wer das Konzerterlebnis mit zu sich nach Hause nehmen möchte oder noch auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk ist, darf sich freuen: Das Konzert ist gleichzeitig der Verkaufsstart für die neue Weihnachts-CD der Mannheimer Bläserphilharmonie. Das Album, dessen Produktion Dank der Unterstützung von über 150 Freunden und Fans des Orchesters durch Crowdfunding finanziert wurde, bietet ein Best-of der weihnachtlichen Stücke aus den Programmen der letzten Nikolauskonzerte.