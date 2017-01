In Love with Baking

An alle Schokoladen-Liebhaber: In unserem Backworkshop, pünktlich zum Valentinstag, erfahren die Teilnehmer/innen, wie sie Ihre Liebsten mit amerikanischem Flair verwöhnen können. Am Sa., 11.02. ab um 14:00 Uhr wird Angela Baggarley, begeisterte Bäckerin und Sprachlehrerin des d.a.i. Tübingen, in die Kunst der original amerikanischen Zubereitung kreativer und zugleich typischer Rezepte für chocolate pie und andere schokoladige Naschereien einführen und Tipps und Tricks verraten, wie diese auch zu Hause gelingen.

In deutscher und englischer Sprache