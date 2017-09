In mir klingt ein Lied

Goldene Evergreens mit Andrea Schilling, Lothar Lemcke & Bea Béoletto. An diesem Abend laden wir die Liebe ein und steigen die "Stairway to the stars", wir treffen "Lili Marleen" und den "Schönen Gigolo". Wen sie wohl damit meint? Vielleicht ihren virtuosen Begleiter am Flügel, Lothar Lemcke?