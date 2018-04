Am Freitag, 11. Mai 2018 um 19.30 Uhr tritt Volker Bengl mit seinem Soloprogramm "In mir klingt ein Lied“ in der Kreuzkirche in Nürtingen auf. Auf dem Konzert-Programm stehen u.a. „Selig sind die Verfolgung leiden", "Ich bete an die Macht der Liebe", "Dank sei dir Herr".Bei seinen Vorträgen wird er von hervorragenden Pianisten bzw. Organisten begleitet.Seit Anfang 2017 ist Volker Bengl mit „Schön ist die Welt“ und „In mir klingt ein Lied“ auf erfolgreicher Deutschlandtournee.