in the suburbs: Fenster

Nachdem die experimentierfreudige Berliner Indiepopband Fenster zwei Alben bei Morr Music veröffentlichte entschloss sie sich, einen Film und den dazugehörigen Soundtrack namens Emocean zu produzieren, den sie 2015 im Berghain in Berlin uraufführten. Seitdem war die Band in Europa, den USA, Kanada und Mexiko unterwegs, hat dann im letzten Jahr eine Pause eingelegt, um tief in ihren Sound einzutauchen und jede Menge neue Musik zu komponieren." Groovin' With The Eternal Now“, die erste Single aus dem Album, ist ein kleiner Vorgeschmack auf diesen Prozess.