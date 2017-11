In Your Face Hip Hop

Die heißesten Hip Hop & Dancehall Jams Stuttgarts! Zusammen mit den machern von We Love Afrobeat erlebt Stuttgart eine der heißesten Hip Hop Nights in Town. Im zweiten Floor verwöhnen wir eure Ohren mit Afrobeats getreu dem Motto: T.I.N.A - This is new Africa. Eine gelungene Mischung aus American Jazz, Funk, Highlife sowie westafrikanischen Vocals oder anders gesagt: exotische und bassbetonte Beats und Musik.MainfloorHip Hop & Dancehall & Urban SoundSecond FloorAfrobeat von We Love Afrobeat