Ina Müller & Band

'Ich bin die'

2017 geht Ina Müller endlich wieder mit ihrer Band auf Tour.

Ich bin die trifft den Nagel auf den Kopf. Ein Album mit einem Titel, der das Müllerin-Phänomen in einem Dreiwort-Satz einfängt. Die ist für jede Schublade zu sperrig. Kein Klischee passt und auch kein musikalischer Vergleich à la Die singt ja wie trifft zu. Ein Einzelstück. Beliebig ist an Ina Müller so gut wie nix natürlich.

Die Müllerin moderiert, singt und lebt nach ihren eigenen Gesetzen. Mit 51 noch mehr als mit 48. Unbeirrbar, klug, frech und bei Bedarf auch jedem Trend zum Trotz. Oder gibt es im Kosmos des deutschsprachigen Showbusiness noch eine Frau, die erst zwölf Jahre durch die Kabarett-Theater der Republik tourte, bevor sie mit über 40 auf die große Showbühne wechselte? Eine, die den TV-Zuschauer genauso verzückt, wie Hunderttausende in ausverkauften Arenen von Flensburg bis nach München, Zürich oder Wien? Die kurze Antwort auf eine lange Frage: Nö, gibts nicht!