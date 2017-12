Indianer Inuit: Das Nordamerika Filmfestival

Auch bei dem 7. Indianer Inuit Nordamerika-Filmfestival geben inhaltsstarke Filme wieder Einblick in Kultur und Lebenswirklichkeit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Deren Filmschaffende nehmen heute selbst die Kamera in die Hand, schreiben Drehbücher und besetzen Rollen. Sie setzen Gegenwart und Geschichte in eindrücklichen, humorvollen und faszinierenden Filmen in Szene und tragen damit dazu bei, stereotype Vorstellungen vom sogenannten „Indianerfilm“ abzubauen. Das diesjährige Festival-Motto UP|RISE – EARTH AND WATER will darauf hinweisen, dass insbesondere indigene Völker unmittelbar auf den Zugang zu sauberem Wasser angewiesen sind. Die Themen der Filme, seien sie zwischenmenschlich oder umweltbezogen, gehen uns am Ende alle etwas an. Wichtiger Bestandteil und zugleich eine Besonderheit des Festivals ist die Begleitung durch indigene Gäste aus den USA und Kanada. , die im direkten Austausch mit dem Publikum im Film thematisierte Inhalte vertiefen, aktuelle Entwicklungen diskutieren und das Festival mit persönlichen Momenten und Begegnungen bereichern. UNICEF-Repräsentantin während des Festivals ist die bekannte und mit dem Golden Globe nominierte Schauspielerin und Regisseurin Irene Bedard (Cree, Inupiaq), die zu den gefragtesten indigenen Schauspielerinnen Nordamerikas zählt. Die Künstlerin hat inzwischen mit „Sleeping Lady Film Walking Giants Productions“ ihre eigene Produktinsfirma gegründet. Mit Chief Caleen Audrey Sisk wird erstmals ein weiblicher Häuptling erwartet. Caleen Audrey Sisk ist spirituelle Führerin der Winnemem Wintu in Nordkalifornien. Sie wird im Rahmen der Eröffnungsfeier mit dem „Festival Award For Water And Environment Protection“ geehrt, da sie sich seit vielen Jahren für die Wasserrechte der indigenen Bevölkerung und den Schutz der Lachse einsetzt.

Aus Kalifornien reisen mit Raye Zaragoza, Kholan Studi und Goodshield Aguilar drei junge, aufstrebende indigene Musiker nach Stuttgart, die im Rahmen des Festivals mehrere Konzerte geben werden und ihre Musikvideos präsentieren. Raye Zaragoza hat im Frühjahr den begehrten „Honesty Oscar Award 2017“ für „Best Song“ gewonnen. Goodshield Aguilar ist, neben seinem Talent als Singer und Songwriter, bei der „Buffalo Field Campaign“ in Montana engagiert, die sich seit vielen Jahren für den Schutz der Bisons einsetzt. Kholan Studi, Sohn des bekannten indigenen Schauspielers Wes Studi, begleitet Raye Zaragoza am Bass. Auch als Bühnen- und Filmschauspieler hat er sich bereits einen Namen gemacht. Die weiteste Reise nehmen die beiden kanadischen Filmemacherinnen Barbara Cranmer (Alert Bay) und Alethea Arnaquq-Baril (Iqaluit, Nunavut) auf sich. In Stuttgart werden sie ihre beiden international mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilme „Our Voices, Our Stories“ sowie „Angry Inuk“ präsentieren. Wie immer legt das Festival großen Wert auf kulturelle Begegnung und Vermittlung. Es arbeitet eng mit UNICEF Stuttgart, Lehrer/innen, Schüler/innen und Studierenden zusammen. So begleitet die UNICEF-Repräsentantin die Filmprogramme für Schulklassen, im Rahmen von Projekten entwickeln Gymnasialschüler/innen und Studierende deutsche Untertitel für ausgewählte Filme und fungieren als Jury für den besten Kinder- bzw. den besten Dokumentarfilm. Künstlerischer Leiter dieses in Europa einzigartigen Filmfestivals ist der Konstanzer Gunter Lange, der das Festival 2004 gegründet hat. Partner des Filmfestivals sind: American Indian Film Institut und Festival (AIFI/AIFF) San Francisco, Dreamspeakers Indigenous Film Festival Edmonton, Kanada, UNICEF, Universitäten Konstanz und Bremen, d.a.i. Tübingen, in Stuttgart: TREFFPUNKT Rotebühlplatz (vhs), Linden-Museum, Deutsch-Amerikanisches Zentrum (DAZ)