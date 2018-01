Indie Pogo

Der Name ist Programm: Die Kracher einer Ära vereint in einem Abend treiben euch den Tanzschweiß ins Gesicht. Dort wo Jamie xx mit Daft Punkfeiert, die The Raconteurs mit Queens of the Stone Age trinken und New Order zu Joy Division gazen, dort bescheren euch die beiden Lockenköpfe den fulminantesten Indie-Abend seit den 2000ern.

Außerdem Festivalbands wohin das Auge reicht und kleine Neuentdeckungen als Schmankerl zwischendurch. Musik so gut, dass die DJanes selbst gelegentlich auf die Tanzfläche hüpfen müssen und mit euch feiern. Zu schön, um wahr zu sein? Kommt rum und überzeugt euch selbst!

Musik: Indie Pop & Rock, Post Punk, Synth Pop, Post Britpop, Alternative Rock, Shoegaze, Indietronics

DJs: Kurt Knete & Bets Bernd // die Fisimatenten

KellerKlub Friendlist: Jeder darf drauf und bekommt bis 01:00 Uhr den halben Eintritt geschenkt. Einfach zum jeweiligen Event deinen Namen plus Begleitung auf die Veranstaltungspinnwand schreiben und du bist dabei!