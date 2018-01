Indie vs Hip Hop

Chabos vs Indie Cindy ! Harte Gangster mit Street Credibility Level 1000 vs nicht weniger harte, verrockte Gestalten der Nacht. Bootyshake vs gut aussehen beim Rumhüpfen auf 1m2. Lässig am Tresen stehen und mitrappen vs leidenschaftliches Mitsingen und seiner Angebeteten dabei in die Augen schauen (#Wonderwall).

Bilderbuch vs Eminem, Portugal the Man vs Marteria, Mando Diao vs Jay Z, Blockparty vs Kendrick Lamar und so unglaublich viele mehr.

Man muss sich nicht immer entscheiden: Bei uns kannst du heute beides haben! Wir suchen uns das Beste raus und feiern 50% Indie und 50% Hip Hop. 50% feuchtfröhlich und 50% mitsingen ergibt 100% perfekte Party. Kommt vorbei, wird gut.