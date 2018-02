Indie VS HipHop – Zwölfzehn on Tour

Zwölfzehn on Tour nimmt die besten Parties aus dem Zwölfzehn und bringt sie an anderen Locations ans Tanzvolk! An diesem Tag im Keller Klub mit Dj ANDI TABLEZ und PETERSEN an den Reglern. Gemeinsam gegen das Club-Sterben!

Chabos vs Indie Cindy ! Harte Gangster mit Street Credibility Level 1000 vs nicht weniger harte, verrockte Gestalten der Nacht. Bootyshake vs gut aussehen beim Rumhüpfen auf 1m2. Lässig am Tresen stehen und mitrappen vs leidenschaftliches Mitsingen und seiner Angebeteten dabei in die Augen schauen (#Wonderwall).

Von wegen lisbeth vs Rin ,Mamford and Sons vs Marteria, Wombats vs Snoop Dog Blockparty vs Kendrick Lamar , Frittenbude gegen Bausa , Eminem gegen Wombats das neueste was Indie und Hip Hop ( Rap) natürlich die klassiker nicht vergessen und so unglaublich viele mehr.

Man muss sich nicht immer entscheiden: Bei uns kannst du heute beides haben! Wir suchen uns das Beste raus und feiern 50% Indie und 50% Hip Hop. 50% feuchtfröhlich und 50% mitsingen ergibt 100% perfekte Party. Kommt vorbei, wird gut.