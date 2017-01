Indie vs. HipHop

Chabs vs Indie Cindy ! Harte Gangster mit Street Credibility Level 1000 vs nicht weniger harte, verrockte Gestalten der Nacht. Bootyshake vs gut aussehen beim Rumhüpfen auf 1m². Lässig am Tresen stehen und mitrappen vs leidenschaftliches Mitsingen und seiner Angebeteten dabei in die Augen schauen (#Wonderwall). Man muss sich nicht immer entscheiden: Bei uns kannst du heute beides haben!

Wir suchen uns das Beste raus und feiern 50% Indie und 50% Hip Hop. 50% feuchtfröhlich und 50% mitsingen ergibt 100% perfekte Party. Kommt vorbei, wird gut.