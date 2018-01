Die INDIEHALLE ist wieder da mit der besten Gitarrenmusik aus den letzten Jahrzehnten! Der perfekte Soundtrack zum Tanzen, Springen, Mitgrölen, Küssen, Leben & Lieben! Hier werden keine Experimente gemacht, es gibt nur das Beste vom Besten für den Dancefloor... oder wie man so schön sagt: all killer, no filler! Von Kraftklub über The Wombats bis Nirvana bekommt Ihr alle Gitarrenhits, die den Eure Herzen auf der Tanzfläche schneller schlagen lassen, heiß serviert von the one & only waverley an den Decks! Bei den hübschen Boys & Girls an der Bar gibt’s passend dazu Herren- oder Damengedeck für nur 4,50 Euronen! Also: put on your dancing shoes, Ihr seht sicher richtig gut aus auf dem Dancefloor! Wetten wir?