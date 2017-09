Indischer Abend mit dem Ensemble Orient Express

Björn Münz, Ronju und Florence Sharkar gestalten diesen unterhaltsamen Abend für ihre Gäste im Gleis 1. Sowohl kulinarisch, wie musikalisch führt die Reise vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten des indischen Subkontinents. Märchen und Geschichten über Indien aus Florence' Feder geben Einblicke in die indische Vergangenheit! Ab 19.30 Uhr wartet ein reichhaltiges Festbuffet auf die Besucher. Es kocht Florence!