Au Pair Beratung

Um wirklich in eine fremde Kultur einzutauchen, gibt es wohl keine bessere Möglichkeit, als für eine Zeit in einer anderen Familie zu leben und den Alltag der Familienmitglieder kennen zu lernen. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen informiert am Mi. 19.7. um 17:00 Uhr alldiejenigen, die sich für einen Au Pair-Aufenthalt in den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland interessieren. Geklärt werden Fragen zu den Voraussetzungen, der Organisation sowie zu den Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten.