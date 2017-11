Infoabend der LAG TheaterPädagogik BW e. V.

Am Informationsabend ist Gelegenheit zum Kennenlernen unserer Arbeit. Wir bitten um schriftliche Anmeldung unter info@lag-theater-paedagogik.de

Möchten Sie sich spielerisch und ganzheitlich erleben, Individualität sowie auch Gruppenzugehörigkeit spüren, mit Kopf und Herz bei der Sache sein, sich kreativ bewegen und weiter entwickeln? Und dazu noch ein mögliches berufliches Standbein mit der theaterpädagogischen Qualifikation erwerben? Dann lesen Sie weiter ...! Am 1. Februar 2018 beginnt in Schwäbisch Hall ein neuer Kurs der LAG TheaterPädagogik BW. Diese berufsbegleitende Fortbildung ist ein zertifiziertes Angebot kultureller Bildung, geeignet für alle theaterinteressierten Menschen - nicht nur mit pädagogischem oder künstlerischem Hintergrund. Hochqualifizierte, erfahrene Dozent*innen aus den verschiedenen Sparten der Theaterkunst sorgen für das anspruchsvolle Niveau der Fortbildung, die den Richtlinien des Bundesverbandes Theaterpädagogik folgt und anerkannt ist.

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ - diesen viel zitierten Satz von Friedrich Schiller bestätigt heute die Neurowissenschaft: Im Spiel entfalten Menschen die Potenziale, die beim alltäglichen zweckgeleiteten und funktionalen Tätigsein weitgehend brachliegen.

Im Spielen erfahren sie wie lebendig sich absichtsloses, augenblicksgeleitetes, spontanes Sich-Ausprobieren anfühlt. Spielerische Lebenskunst ist ein Gegenentwurf zu einem Wirken, das durch Effektivität, Funktionalität und Gewinnmaximierung geleitet ist. Manchmal finden sich Lesungen für das „echte Leben“ nicht dort, wo man sie zielstrebig sucht, sondern, eher unbeabsichtigt: in Spiel-Räumen. Ein spielerischer Lernprozess, an dem Körper, Geist, Sinne und Emotionen beteiligt sind, ist eine lustvolle und nachhaltige Erfahrung und das Gehirn läuft dabei zur Hochform auf.

Diese Tatsachen sind in der Theaterpädagogik lange bekannt und Theorie und Praxis der noch jungen Wissenschaft bauen auf diesen Grundsätzen auf.

Eine neue Entwicklung ist, dass die Theaterpädagogik mit ihren unterschiedlichen Mitteln und Methoden zunehmend in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen ihren Einsatz findet: im soziokulturellen Feld über Inklusions- und Integrationsprojekte, bei Spracherwerb und Sprachförderung, in der Arbeit mit alten, auch mit kranken Menschen bis hin zu theatralem Coaching in Unternehmen.

Und das gelingt so, weil im Mittelpunkt immer der Mensch steht, der spielt - egal wo er herkommt, wie alt er ist, welche Sprache er spricht oder welche körperlichen und geistigen Fähigkeiten er hat ? der Mensch, der sich spielerisch erlebt und entwickelt.

Der unverbindliche und kostenlose Schnuppertermin, an dem sich interessierte Teilnehmer*innen und die Kursleitung kennen lernen, geben Einblicke in Ziele, Theorie und Praxis theaterpädagogischer Arbeit.

Um Anmeldung wird gebeten.