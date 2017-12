Infoabend Realschule St. Bernhard

Auch in diesem Schuljahr bietet die Realschule St. Bernhard wieder einen Informationsabend für Eltern an, an welchem sich die Schule mit ihren besonderen Profilelementen präsentiert.

Die Eltern erhalten Einblick in die besondere Form der Leistungsbeurteilung in den Klassen 5-7, die Motivation für eine geschlechtergerechte Bildung, das Förderkonzept mit Trainingsinsel, Lernzeit, Hausaufgabenbetreuung und Freiarbeit sowie die Grundbausteine einer christlich motivierten Bildung mit Morgenkreis, Besinnungstagen und weiteren wertvollen Elementen.

Da dieser Abend nur für Eltern gedacht ist, besteht die Möglichkeit, auch auf pädagogische Hintergründe zur Gesamtkonzeption der Schule einzugehen. Nach der Vorstellung besteht noch Zeit für Fragen und den gemeinsamen Austausch. Wir freuen uns Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen,