Infotag am Merz Kolleg

Ab dem Schuljahr 2017/18 können Schüler/innen mit Mittlerer Reife am Merz Kolleg in 3 Jahren einen berufsqualifizierenden Abschluss zum/zur staatlich geprüften Grafik-Designer/in und parallel dazu die Fachhochschulreife erwerben. Zusätzlich gibt es freiwillige Angebote, die den Unterricht profilbildend und fachbezogen vertiefen. Hierfür stehen auch die Werkstätten und Studios der Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien zur Verfügung. Am Mittwoch, den 19. Juli 2017 findet um 17:30 Uhr ein Infotag des Merz Kollegs mit der Schulleitung Stephanie Döring für alle interessierten Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern statt. Nach einer Einführung in das Angebot des Merz Kollegs sind auch die Werkstätten auf dem Campus für einen Besuch geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.