Am kostenlosen Infotag bekommt man einen Einblick hinter die Kulissen einer professionellen und praxisorientierten Medienausbildung. Lasst Euch durch den Campus führen, werft einen Blick in die Foto- und Filmstudios, ins Grafikstudio, in die Kreativwerkstatt und in die Schneideräume. Lernt unsere Unterrichtsräume kennen und seht Medien und Multiplex-Shows in unserem Kino. Schnuppert etwas von der Atmosphäre, vom Miteinander an der Lazi.

Lernt eure zukünftigen Dozenten kennen und lass euch aktuelle Arbeiten von Studierenden zeigen. So wie das auch immer wieder die prominenten Schirmherrschaften tun, die jede Abschlusspräsentation unserer Absolventen persönlich begleiten. Dodokay, Vasi, Ingo Lege – sie alle waren schon da. Und wann kommst Du ...?

Am Infotag erhältst Du:

✓ Einblicke in aktuelle Studentenprojekte✓ Führung durch die Lazi-Studios✓ Filmvorführungen im Lazi Kino

✓ Teilnahmebestätigung für deine Schule✓ Gutschein für ein Essen im Akademie Bistro ✓ Fragerunde mit Getränken und Brezeln