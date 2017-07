Infotermin für Ehrenamtliche

Das Seniorenzentrum im Anna Haag Mehrgenerationenhaus sucht ehrenamtliche Helfer/innen. Gefragt sind dabei Männer und Frauen aller Altersstufen, die gerne ein wenig Zeit mit Senioren verbringen möchten. Die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements im Anna-Haag-Haus sind vielfältig und bunt, sie reichen vom Vorlesen über Spielenachmittage, Singstunden, Unterstützung im Café bis hin zu Einkaufsgängen, Fahrten oder einer Begleitung beim Arztbesuch.

Wer sich für ein ehrenamtliches Engagement interessiert oder sich einfach einmal darüber informieren möchte, ist beim Infotermin für alle Interessierten herzlich willkommen. Dieser Infotermin findet stets am ersten Mittwoch im Monat von 17.30 bis 19.30 Uhr im Anna Haag Mehrgenerationenhaus in der Martha Schmidtmann-Straße 16 in Stuttgart-Bad Cannstatt statt. Der nächste Termin ist der 2. August. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Rückfragen: Ange Hoffmann, Anna Haag Mehrgenerationenhaus, Telefon 0711/95 255-909