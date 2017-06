Die 2012 von fünf Musikern aus Tübingen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart gegründete Band fühlt sich ganz ihrem Namen und der Tradition der späten `80er Jahre verpflichtet: ein sattes Saxofon, groovige Gitarrenriffs häufig vereint in Unisonopassagen, virtuose Keyboardeinlagen unterstützt von einem fretless Bass und knackigen Drums bilden den Sound des Fusion Jazz Quintetts. Das Repertoire umfasst Songs der Yellowjackets, John Scofield, EST, Grover Washington und zunehmend auch Eigenkompositionen. Wer also sowohl Spaß am anspruchsvollen Zuhören als auch am entspannten musikalischen Genießen hat, ist hier genau richtig! InFusion sind: - Ursula Eicker (Guitar) - Sebastian Kruggel (Saxes) - Andreas Fischer (Keyboard) - Peter Frank (Bass) - Rolf Speer (Drums)