Ingo Börchers "Immer ich"

Authentisch sein, erfolgreich an der Marke “Ich” arbeiten. Was früher nur für Prominente galt, ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist der eine Teil der Geschichte. Zur gleichen Zeit sind Tausende auf der Flucht und lassen ihre bisherige Identität hinter sich. Was geschieht, wenn man nichts mehr hat, außer sich selbst? Nicht ausgeschlossen ist, dass sich das Publikum am Ende des Abends selbst begegnet. Denn auch wenn es erstmal nicht so klingt: In "Immer ich" geht es auch um "Sie".