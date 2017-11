Ingrid Laubrock-Cory Smythe-Stephan Crump

Mit Stephan Crump, Ingrid Laubrock und Cory Smythe haben sich drei der innovativen Improvisatoren und Jazzmusiker der jüngeren Brooklyn-Szene gefunden. Cory Smythes Wurzeln sind in der neuen Musik, Stephan Crump ist ein langer Mitarbeiter des Vijay Iyer Trios und Ingrid Laubrock spielt in mehreren Projekten Anthony Braxtons; alle drei Musiker leiten ausserdem ihre eigenen Ensembles. Die subtile und einfallsreiche Musik des Trios ist frei improvisiert, und lässt sich nicht in einen Stil hinein zwingen, sondern kristallisiert sich bei jedem Spiel auf eine neue und frische Weise. Cory Smythe hat 2015 zusammen mit Hilary Hahn den Grammy in der Kategorie Beste Kammermusik-/Kleinensembledarbietung erhalten.

Pressezitat:

Alle drei sind ausgezeichnet in der Lage, spontan eigene Ideen umzusetzen und dabei dem Spiel des Mitmusikers zu folgen. So entsteht auf der Grundlage avantgardistischer Hochkultur eine spannende Kommunikation. Jeder ist Spiegel der eigenen, wie Ergänzung der Kreativität des anderen. Wandlungsfähigkeit im Ausdruck, raffiniert schattenhafte Verbindlichkeiten, minimalistische Virtuosität – es gibt auch stille Feuer die höllisch brennen. Jörg Konrad, Kultkomplott