Inocentul / Der Unschuldige

Theater in rumänischer Sprache von Ion Băieșu mit Dan Tudor, Regie Radu Băieșu

Bevor er Schriftsteller wurde, arbeitete Ion Băieșu (1933 – 1992) als Journalist. So kam er viel herum und in Kontakt mit Menschen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Seine Erfahrungen ließ er in Theaterstücken wie „Alibi“, „Das Experiment“ oder „Die Fußmatte“ einfließen. In dem Ein-Mann-Stück „Der Unschuldige“ in der Regie seines Sohnes Radu Băieșu erzählt der Protagonist Costel, ein Viehhändler, sein Leben. Obwohl die Handlung auf den ersten Blick banal erscheint, schafft die Komödie einen Wirbel, der den Zuschauer bis zum Schluss nicht loslässt. Es steckt darin so viel Witz und Überraschung, dass man froh ist, dieser neuerlichen Inszenierung mit dem beliebten Schauspieler Dan Tudor beizuwohnen.