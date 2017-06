Auf ins Freilandlabor – die Versuchsstation Heidfeldhof

Ob Sonnenblumen, Soja, Mais oder Getreide: Auf den Feldern rund um den Heidfeldhof in Plieningen gedeihen zahlreiche Nutzpflanzen für die Hohenheimer Agrarforschung. Was es mit den verschiedenen Versuchen auf sich hat und welche Fragestellungen dahinter stehen, verrät Betriebsleiter Herbert Stelz. Bei der Sonntagsführung auf dem Feld gibt der Agraringenieur einen Einblick in die unterschiedlichen Versuche zu Pflanzenbau und -züchtung. Treffpunkt ist am Standort Filderhauptstraße des Deutschen Landwirtschaftsmuseums, von dort geht es gemeinsam zum Heidfeldhof.

Eintritt: 4 Euro (Kinder über 6 Jahre: 1 Euro)