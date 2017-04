nsane

Popof (Hot Creations, Cocoon)

LoLi (Insane / Stuttgart)

Verrückt, was sich so alles in der Romy auf der Tanzfläche abspielt. Da

fliegen Funken, da wird ausgerastet, da werden Arme und Beine in die Luft

geworfen. Noch verrückter geht’s zu, wenn unser Romy-Resident LoLi an

den Decks steht. Drum haben wir ihm eine eigene Reihe gewidmet –

„Insane“! Diesmal hat er sich Verstärkung von der französischen

Elektronik-Legende Popof geholt. Wenn ihr also durchdrehen wollt, dann

bei „Insane“!

Die Formel von „Insane“ ist eigentlich ganz easy:

Wahnsinnig gute Musik

von einem wahnsinnigen Resident für eine wahnsinnige Partycrowd. Und

die geht verdammt gut auf, wie man seit rund einem Jahr sehen kann. Da

gab es jedes Mal von Neuem auf die Zwölf – von LoLi himself, aber auch

von Gast DJs wie Anthony Rother, Sidney Charles, Bunte Bummler,

Wankelmut und Tapesh. In diese illustre Runde reiht sich diesmal der

Pariser Nachtleben-Held Popof ein!

Popof ist so etwas wie die gute Seele der französischen Elektronik-Szene.

Der DJ und Produzent war jahrelang Teil des Underground-Partykollektivs

„Heretik System“, und bespielt mittlerweile den gesamten Globus – seine

Fanbase hat nämlich über die Jahre stattliche Formen angenommen. 2009

wurde er beim Ibiza DJ Award zum besten Newcomer gewählt, und von

dort aus ging es stramm bergauf. Vier Jahre später wurde er der offizielle

Mentor der Techno Parade Paris, mit der Begründung, er sei eine

„historische Figur und Zeitzeuge der Technoszene in Frankreich“. Klingt

ziemlich big, oder? Er ist ja auch schon lange dabei: 1996 erschien seine

erste Platte, seitdem hat er auf wichtigen Labels wie „Turbo“, „Cr2“,

„Cocoon“, „Hot Creations“ und seinem eigenen Imprint „Form“ seine

Tracks veröffentlicht. Auf „Hot Creations“ kam auch sein 2015er-Album

„Love Somebody“ heraus, eine LP, die verschiedene Musikgenres

vermischt und den typischen, vielseitigen Popof-Sound repräsentiert. Und

von diesem Sound möchten natürlich auch andere Acts etwas abhaben –

kein Wunder also, dass er als Remixer extrem gefragt ist. Depeche Mode,

Chemical Brothers, Moby, Booka Shade, Vitalic, Tiga, Martin Solveig und

viele mehr haben schon an seiner Studiotür angeklopft. Und so tourt Popof

mittlerweile quasi nonstop durch die Welt – und macht nun endlich auch

wieder Halt in der Romy, um die Meute in den Wahnsinn zu treiben. Also,

im besten Sinne natürlich!

Denn es ist wieder „Insane“ angesagt – der verrückt-wahnsinnigen Reihe

von und mit Romy-Resident LoLi! Der umrahmt in dieser Nacht das Set von

Popof – und wird die Clubber erst mal auf Betriebstemperatur bringen, und

anschließend in Grund und Boden feiern. So, wie ́s die Romy-Crowd eben

gerne hat!

Als DJ versetzt er sein Publikum regelmäßig in helle Raserei –

wer auf der Tanzfläche gepflegt durchdrehen will, ist bei ihm definitiv an

der richtigen Adresse!