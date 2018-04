Insektenleben, Insektensterben, heimische Schmetterlinge

Insekten sind wichtige Partner für Landwirtschaft, Ökosysteme und die biologische Artenvielfalt. Ein Frühling ohne farbenprächtige, gaukelnde Schmetterlinge will sich niemand vorstellen. Dr. Wilhelm Stark vom NABU zeigt die Lebenswelten und die Gefährdung der heimischen Falter in seiner Präsentation im Naturfreundehaus in Nordheim.